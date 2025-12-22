Peruana atropellada en EE.UU. es repatriada, pero permanece grave: familia pide atención médica

Luego de varios meses de gestiones, Lourdes Pariona, una chef peruana atropellada en Estados Unidos, fue finalmente repatriada a Lima. Sin embargo, su familia denunció dificultades para que sea atendida de manera oportuna tras su llegada al país.

PERUANA EN ESTADO VEGETAL LLEGA A LIMA TRAS SER ATROPELLADA EN EE.UU.

El caso fue dado a conocer en octubre por Buenos Días Perú, cuando la mujer sufrió un accidente de tránsito en Estados Unidos que la dejó en estado vegetal. En ese momento, no contaba con familiares que pudieran auxiliarla, por lo que su hija, Miluska Pauarucar, inició una intensa lucha para obtener una visa y gestionar su traslado al Perú.

Tras meses de coordinaciones, Lourdes fue trasladada desde Orlando, Florida, en un jet ambulancia, realizando escalas en distintos países, hasta llegar a Lima. La repatriación fue posible gracias al apoyo de la Cancillería del Perú, la Embajada peruana en Miami y el hospital de Orlando, que incluso donó el vuelo de retorno.

Inicialmente, la familia tenía coordinado su ingreso al Hospital Cayetano Heredia, pero al llegar al establecimiento les informaron que no había cama disponible y que no podrían asumir la atención médica. Ante esta situación, Lourdes fue trasladada durante la madrugada al Hospital Hipólito Unanue, donde finalmente fue recibida.

Según relató su hija, la paciente llegó con un cuadro severo de neumonía en ambos pulmones, fiebre, abundantes secreciones y una condición clínica delicada, situación que se habría agravado durante la espera y el traslado.

Actualmente, Lourdes Pariona permanece internada en el Hospital Hipólito Unanue. Su familia pide que se garantice su atención médica continua y especializada.