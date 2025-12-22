Buenos Días Perú

22/12/2025

Tuneladora Delia llega a estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima

La tuneladora Delia ya hizo su paso por la estación La Alborada y ha venido realizando labores hasta llegar a la Estación San Marcos. En el lugar se espera la presencia del presidente José Jerí.



La tuneladora Delia llegó hoy, lunes 22 de diciembre, a la estación Universidad San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que se encuentra ubicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el lugar, se encuentra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el titular de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, y se espera la llegada del presidente José Jerí. 

La tuneladora Delia ya hizo su paso por la estación La Alborada y ha venido realizando labores hasta llegar a la Estación San Marcos. Luego seguirá con los trabajos hasta llegar a las estaciones Benavides e Insurgentes.

Ejecución de trabajos al 90%

Según informaciones, los trabajos que se vienen realizando en la Línea 2 del Metro de Lima se están ejecutando al 90%, pero aún no se sabe la fecha exacta en que estarán operativas o un segundo tramo. 

Primer tramo operativo y marcha blanca

Cabe resaltar, que el primer tramo de la etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ya se encuentra operando, y se ha realizado una marcha blanca tras la culminación de un tramo de las estaciones. 


