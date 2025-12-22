Crímenes no cesan: asesinan a conductor en plena avenida Tomás Valle y choca contra auto

Un conductor fue asesinado a balazos por sicarios en la cuadra nueve de la avenida Tomás Valle, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. El ataque se produjo a plena luz del día y terminó provocando un accidente de tránsito.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, el hombre se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por sicarios armados, quienes le dispararon al menos tres veces. Producto del ataque, la víctima quedó con el pie sobre el acelerador, lo que ocasionó que su auto avanzara sin control y chocara contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

En este último auto viajaba una pareja de adultos mayores, quienes se dirigían a su domicilio y resultaron involucrados de manera indirecta en el violento hecho. Afortunadamente, no se reportaron víctimas adicionales.

Tras el crimen, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta, mientras que agentes de la Policía Nacional llegaron minutos después para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar, peritos de criminalística hallaron al menos tres casquillos de bala. Testigos señalaron que se trataría de un posible reglaje, aunque indicaron que la zona no suele registrar hechos relacionados con cobro de cupos ni extorsión.

ASESINATOS SIGUEN AL ALZA

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones, en Lima y Callao se han registrado 114 homicidios en lo que va del año, en un periodo de 55 días. Ante esta situación, el Gobierno anunció la ampliación del estado de emergencia en varios distritos, incluidos San Martín de Porres y Los Olivos.