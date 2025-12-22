Barristas se enfrentan con pirotécnicos en Los Olivos: causan destrozos en casas y autos estacionados

Un violento enfrentamiento entre barristas vinculados a las hinchadas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, se registró en la urbanización Previ, en el distrito de Los Olivos, dejando cuantiosos daños materiales en viviendas y vehículos estacionados.

El incidente ocurrió cuando ambos grupos protagonizaron una gresca en plena vía pública. Según testigos, los barristas se enfrentaron utilizando palos, piedras, machetes y otros objetos contundentes.

Varios vehículos estacionados resultaron con las lunas completamente destrozadas, al igual que las ventanas de diversas viviendas de la zona. "Han roto los vidrios de las ventanas de las casas de los vecinos de Previ. Inclusive se escucha voces de que hablaban los vecinos que por favor apagaran las luces de la Navidad, porque pasaron con machetes", dijo una vecina.

Realizan pintas en paredes

Otro residente señaló que los involucrados "vienen de otros distritos" y los describió como "jóvenes desadaptados". Asimismo, se registraron pintas en las paredes de varias casas, lo que generó la indignación de los residentes.

Poca presencia policial y pedido de seguridad

Durante los disturbios se observó la presencia de efectivos policiales y personal de serenazgo en diferentes puntos; sin embargo, la gran cantidad de barristas dificultó que puedan controlar los disturbios.

Cabe resaltar, que en imágenes difundidas, se aprecia cómo un joven fue atacado por un grupo de sujetos, quedando inconsciente en el suelo. Los vecinos exigen mayor presencia policial y medidas preventivas para evitar que hechos de violencia similares se repitan en la zona.