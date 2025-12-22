Vendedor de muebles termina grave tras ser atropellado en VES: conductor se dio a la fuga

Un vendedor de muebles de 75 años se encuentra grave tras ser atropellado por un vehículo que circulaba a alta velocidad mientras caminaba jalando su triciclo por una calle del distrito de Villa el Salvador.

El violento accidente quedó registrado por una cámara de videovigilancia de la zona, que captó el momento en que el automóvil impactó brutalmente contra el triciclo. Según las imágenes, Quiterio Ramírez Ortiz salió despedido varios metros, impactó contra otro automóvil y cayó sobre el pavimento, mientras el conductor se dio a la fuga.

Estado crítico y obstáculos para operación

La víctima fue auxiliada por su hijo, quien caminaba por la acera, y fue trasladada a un hospital. "Salió volando y está muy delicado de salud, tiene múltiples fracturas. Los doctores nos dijeron que no pueden operarlo porque no hay cama y no hay los clavos que requiere para la operación", expresó su hijo.

Además, la familia indicó que no ha podido ser operado debido a la falta del SOAT del vehículo involucrado, lo que complica su atención. Los hijos del adulto mayor herido solicitaron a las autoridades acceder a las grabaciones de otras cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos del distrito con el objetivo de identificar la placa del vehículo.

Piden cámaras de seguridad y exigen justicia

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos ayude la Municipalidad con las cámaras para poder encontrar a la persona responsable del accidente que se dio a la fuga", agregó el hijo del vendedor.

Quiterio Ramírez permanece a la espera de una cama en el hospital y del material médico para su operación. La familia exige a las autoridades que el responsable del accidente sea ubicado y se haga justicia.