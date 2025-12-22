Terminal de Atocongo: se incrementan precios de pasajes al sur del país a pocos días de la Navidad

A pocos días de la Navidad, usuarios que buscan que retornar a sus lugares de origen para reunirse con sus familias, reportan el incremento en el precio de los pasajes para viajes al sur en los principales terminales terrestres.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el terminal terrestre de Atocongo donde corroboró que algunos viajeros que llegan desde diversas zonas del sur como Arequipa y Tacna y han pagado el doble.

Usuarios opinan sobre aumento

Pasajes que por lo general tienen un valor de S/100 ahora han llegado hasta los S/150. "Me fui para Chalhuanca con S/80 el domingo y para regresar me quieren cobrar S/180 y el autobús huele feo, no limpian", dijo indignada usuaria.

Otra entrevistada manifestó que ha pagado el doble de pasaje de lo habitual. "Lo más increíble que cuando pregunta a la agencia a la hora de comprar el pasaje, es orden de gerencia y me parece una injusticia", expresó.

Piden intervención de autoridades

La usuaria hizo un llamado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para que intervenga y tome acciones ya que en los próximos días más cercanos a la Navidad los precios de los pasajes podrían incrementar más.