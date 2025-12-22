Disparan a mototaxista mientras esperaba pasajeros en Puente Piedra

Un mototaxista fue baleado cuando se encontraba esperando pasajeros en un paradero del distrito de Puente Piedra. El ataque se produjo en la cuadra 10 de la calle Huancayo, según relataron testigos del lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra la víctima, realizando al menos cuatro disparos, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Tras el atentado, vecinos y compañeros de trabajo auxiliaron al mototaxista y lo trasladaron de inmediato en un vehículo particular al hospital de Puente Piedra, donde permanece internado. Aunque se encuentra con vida, su estado de salud es delicado.

NO DESCARTAN COBRO DE CUPOS

La Policía Nacional presume que el ataque estaría vinculado al cobro de cupos, debido a la modalidad del atentado y al lugar donde ocurrió, ya que el mototaxista fue baleado mientras trabajaba en un paradero, a la espera de clientes.

Como parte de las investigaciones, los agentes vienen revisando cámaras de seguridad de la zona y tomando declaraciones a los compañeros de la empresa de transporte, a fin de determinar si la víctima habría recibido amenazas previas por parte de extorsionadores.