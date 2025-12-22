Comas: padre de familia muere tras ser atropellado por conductor de miniván fuera de control

Un padre de familia murió tras ser atropellado por el conductor de una miniván fuera de control. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 22 de diciembre en la calle Bartolomé Herrera, en el distrito de Comas.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el vehículo pasa minutos antes del atropello a toda velocidad y por poco se sube a la vereda donde se encontraba una persona caminando.

Lamentablemente, metros más adelante se encontraba la víctima de 49 años caminando hacia su vivienda, pero perdió la vida y deja una menor de 16 años en la orfandad y desprotegida a su madre, ya que era el único sustento de su familia.

Choca contra otro auto y posibles causas de accidente

La miniván se encuentra en la escena del accidente y también terminó chocando contra una vehículo de color negro, que el propietario había adquirido hace aproximadamente 4 meses y ahora quedó inservible.

"El hombre ha estado aparentemente ebrio o se ha quedado dormido, pero lo que ha causado es una desgracia. Lo que pedimos es justicia, que la policía haga su trabajo. Mi tía se queda sola porque era su único hijo", dijo una familiar.

Conductor detenido

De acuerdo a testigos, el conductor sería un hombre extranjero y se encuentra detenido en la comisaría de Túpac Amaru, mientras que la policía continúa realizando las diligencias respectivas del caso.