Hallan muertos a padre, madre y su hijo de 13 años en el Rímac: llevaban días desaparecidos

La madrugada de este lunes fueron hallados sin vida tres integrantes de una familia —padre, madre y un menor de 13 años— al interior de su departamento, en el Rímac, a pocos metros del centro de salud Leoncio Prado.

MACABRO HALLAZGO EN EL RÍMAC

El hallazgo fue realizado por los propios vecinos, quienes desde hace varios días habían notado la desaparición de la familia. Sin embargo, fue un fuerte olor el que finalmente los alertó. Al asomarse por una ventana del segundo piso, confirmaron la presencia de los cuerpos y dieron aviso a las autoridades.

Según indicaron los residentes de la zona, el padre de familia fue visto por última vez el día miércoles, alrededor de la medianoche. Cámaras de seguridad registraron su llegada al inmueble a bordo de su vehículo, lo que constituye el último registro conocido antes del hallazgo.

Personal de Criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se ha confirmado que las tres víctimas presentan impactos de bala, aunque aún no se ha determinado qué ocurrió exactamente dentro del departamento.

Vecinos señalaron que la pareja, ambos abogados, mantenía una relación conflictiva, con discusiones frecuentes, situación que habría sido presenciada en más de una ocasión. No obstante, la Policía ha precisado que no se descarta ninguna hipótesis y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen.