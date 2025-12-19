Villa navideña en el Circuito Mágico del Agua: ¿Cuánto cuesta visitarlo?

Cada vez quedan menos días para la llegada de la Nochebuena, por lo que, desde el Circuito Mágico del Agua, en el Cercado de Lima, se inauguró la villa navideña, con el propósito de que las personas puedan encontrar cosas alusivas a esta fecha.

Familias acompañadas de sus hijos llegan hasta el recinto para tomarse fotos en diversas zonas como la casa temática de Papa Noel, bosque de la ilusión o castillo del personaje que odia la Navidad, el Grinch.

HORARIOS Y COSTOS PARA VISITAR LA VILLA

Las personas que desean visitar la villa navideña en el Circuito Mágico del Agua, tendrán la chance de hacerlo hasta el 4 de enero en un horario que rige desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. por el precio de S/5.

Cabe mencionar que, el precio de la entrada al recinto no tiene nada que ver con el costo que uno cancela al momento de entrar al parque. Los boletos se ofrecen en el ingreso a la zona del túnel, que espera recibir más familias en los próximos días.