Martín Ojeda sobre beneficio de la ATU para transportistas: “es una norma genérica, no solo para extorsionados"

La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) aprobó una medida excepcional que beneficia a los operadores de transportes formales, pues les ofrece reducir hasta en un 95% las sanciones impuestas. Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Martín Ojeda, director de Cámara Internacional de Transportes, explicó que este plan se ha otorgado los últimos cuatro años ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Añadió que este punto era un pedido de todos los gremios de transporte urbano.

Aclaró que no incluye ninguna restricción o amnistía en temas de tránsito: “solamente incluye actas de transporte que no comprenden temas de alta informalidad”.

QUÉ INFRACCIONES SE CONDONARÁN

Según Ojeda, incluye infracciones de transporte de pasajeros como no cumplir con la ruta establecida o no tener la credencial de ATU. En el caso de tránsito (que son infracciones que no se tocarán), se habla de brevete, revisión técnica, entre otros.

También precisó que en los últimos tres años las actas de infracciones de ATU han ido un 93% al transporte informal, por lo que solo el 7% se han aplicado al transporte formal, que es donde se vincula este programa.

“NO SOLO SE APLICARÁ A EMPRESAS QUE SUFREN EXTORSIONES”

Martín Ojeda aclaró que esta norma es genérica y que no solo aplica a conductores que trabajan en empresas extorsionadas: “acá simplemente debes ser transportista formal, que tengas tu tarjeta, tu empresa habilitada y ellos van a poder solicitar este beneficio”, explicó.

“Nosotros somos claros. Que haya llegado en esta coyuntura (de inseguridad ciudadana), yo creo que todo paracaídas en una guerra, bienvenido sea. Pero el objetivo de este programa de adecuación es para combatir la informalidad, porque solo acceden los formales”, enfatizó.

En otro momento, Ojeda puntualizó que este beneficio no hará que se suspendan los procesos coactivos: “si el ejecutor coactivo embarga antes que tu pidas esta solicitud, perdiste”, afirmó el director de la Cámara de Transportes.