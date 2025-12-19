Jicamarca: conductor que provocó accidente donde murieron pareja de esposos fue liberado

Después del fatídico accidente en Jicamarca el último miércoles 17 de diciembre, que dejó como saldo a una pareja de esposos fallecidos y una serie de heridos, el hijo de las víctimas llegó hasta el velorio de sus padres para darle el último adiós.

A pesar de que se encontraba en una camilla y recibiendo supervisión médica, el primogénito de las víctimas acudió a la vivienda dónde se realizó el velatorio, con la asistencia de médicos, quienes en ningún momento lo dejaron solo.

CONDUCTOR FUE PUESTO EN LIBERTAD

En medio de estos momentos complicados que atraviesa la familia de las víctimas, se dieron con la sorpresa que el conductor del vehículo pesado que provocó el accidente fue puesto en libertad, mientras continúan las investigaciones.

Ante esta situación, uno de los hijos de la pareja de esposos lamentó la decisión de las autoridades de justicia, asegurando que el chofer se encontraba tranquilo por volver a salir a las calles de la capital.