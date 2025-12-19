Ministro del Interior anuncia extensión del estado de emergencia en Lima y Callao

Con el propósito de seguir luchando contra la delincuencia, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, anunció la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao a tres días de que finalice la decisión del Gobierno de José Jerí hace un mes atrás.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior defendió la medida del Ejecutivo, asegurando que poco a poco, los peruanos verán los resultados de los operativos y capturas que están concretando los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Lo dijimos a nivel de Gobierno. El mismo presidente José Jerí lo ha dicho. Si hemos dado un paso adelante, hemos dado otro segundo paso. Vamos a dar ese tercer paso porque es la herramienta que usa la Policía para poder intervenir”, manifestó.

ALCALDE DE LIMA QUIERE UN BALANCE

Aunque esta medida ha sido criticada por algunas autoridades, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, invocó a José Jerí para que pueda brindar una conferencia explicando las cosas positivas que se han logrado con el estado de emergencia. “Es importante que de un balance”.