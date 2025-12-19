Patean y disparan puerta de la casa de los abuelos de regidora de San Juan de Miraflores

La regidora Andrea Huamaní del distrito de San Juan de Miraflores denunció la presencia de sujetos desconocidos que exigían la presencia de una persona llamada “Isaac”, la cual no conocen, en casa de sus abuelos. Al no encontrarlo se ensañaron con la vivienda.

VIOLENTO ATAQUE

La regidora señaló que los vecinos narraron que los sujetos buscaban a una persona llamada Isaac y si en el domicilio había alguien que jugaba cartas. Al no recibir respuesta y mirar por la ventana iniciaron los disparos en la puerta.

En ese momento, la regidora y su madre salieron a hacer compras navideñas. Un amigo también las acompañaba, pero llegó antes a la vivienda y pudo observar a los desconocidos que lo agredieron, le lanzaron un cachazo a la cabeza, lo arrastraron y le robaron sus pertenencias, según dijo Andrea Huamaní.

Manifestó que cuando llegó con su madre vieron a los alborotadores y, al no darse cuenta de que tenían armas, la madre de la regidora les cuestionó y les pidió que se retiren, pero los sujetos patearon la puerta y realizaron disparos.

NIEGA CASO DE EXTORSIÓN

Huamaní señala que no ha recibido amenazas ni su familia, por lo que presume que se trataría de un error y no de un caso de extorsión. Añadió que otros regidores no habrían recibido amenazas.

Asimismo, la regidora indicó que han pedido resguardo policial en la zona ante la presencia de estas personas. Por otro lado, un reportero de Panamericana Televisión manifestó que las únicas cámaras que hay en la zona apuntan hacia la fachada de un colegio, por lo que es poco probable que hayan registrado el violento episodio.