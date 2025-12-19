El día de ayer se registró un violento accidente en el cruce entre la avenida Surco y la Vía Expresa Sur, en el distrito de Surco, que involucró a una inspectora de tránsito. Dos vehículos colisionaron e impactaron contra la inspectora que realizaba su labor. De acuerdo a los vecinos, este tipo de accidentes se reportan a diario y señalan que el mal diseño de la Vía Expresa Sur sería la causa.

“NO ES UNA VÍA EXPRESA”

El cruce, que tiene semáforos, suele estar abarrotado de vehículos que circulan en medio del caos, por ello los inspectores de tránsito intentan liberar el tráfico. La mayoría de conductores intentan ganar al cambio de luz roja y no siguen la orientación de los inspectores.

Según un vecino, esto no solo se debe a la falta de respeto a las normas de tránsito, sino al mal diseño de la Vía Expresa Sur: “Se ha dicho que es una Vía Expresa y no es tal. Hay muchos conductores que van a 50 o 60 kilómetros por hora, pero hay un colegio cerca y según el reglamento no se puede ir a más de 30 kph”, explicó un vecino.

Añadió que la zona es de gran riesgo por la velocidad de los vehículos y la gran cantidad de vías que no tienen una señalética clara. “Me dicen que es una vía rápida, pero no lo es. Tengo cuatro cruces semafóricos, cruces informales, esto incrementa el estrés del conductor”, comentó el residente.