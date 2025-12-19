Caen ‘Los Mexicanos’ en Los Olivos: extorsionaban a empresas de transporte de Lima

En un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañados de miembros del Ministerio Público en Los Olivos, se pudo dar con la intervención de más de 10 personas integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’, dedicados a extorsionar a empresas de transporte de Lima.

Durante sus declaraciones a Buenos Días Perú, el fiscal a cargo del caso reveló que el líder de la organización criminal fue capturado meses atrás y recluido en un centro penitenciario del país, sin embargo, continuaron operando, ya que, su brazo derecho tomó el poder de continuar exigiendo dinero a sus víctimas.

“Cuando iniciamos la investigación, la persona (que lideraba) estaba en libertad, enviaba mensajes por WhatsApp a sus víctimas, a quienes les mostraba imágenes de armas de fuego. Actualmente, se encuentra recluido en el penal de Aucallama y el lugar teniente asume el liderazgo de manera física externa, porque el liderazgo seguía en poder Yufire Oré”, contó.

TRABAJABAN EN FAMILIA

En el trabajo policial, se pudo llegar hasta la vivienda de una de las madres de los lugartenientes de ‘Los Mexicanos’, quien era la encargada de recepcionar el dinero exigido a sus víctimas y posteriormente trasladar la plata a los líderes de la banda.

Cabe mencionar que, el operativo no solo se realizó en Los Olivos, sino que otros lugares del país, como en Áncash, especificamente en el penal de Aucallama y el centro penitenciario de Castro Castro, desde dónde se presume que se comunican con sus víctimas.