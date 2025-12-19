Tráiler choca contra cerco de complejo deportivo en El Agustino: un semáforo terminó cayendo

En horas de la madrugada de este viernes 19 de diciembre, un accidente vehicular se registró en El Agustino. Un tráiler terminó impactando contra el cerco del complejo deportivo Pedro Huilca, causando que el semáforo que se encuentra en la zona terminara de colapsar.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar de la colisión y pudo comprobar que la unidad pesada arrasó con todo a su paso. De igual manera, se conoció que afortunadamente, el camión no transportaba carga.

GENERARÍA CAOS VEHÍCULAR

El accidente se registró a pocos metros de Puente Nuevo, exactamente en la Av. Independencia, lugar dónde se registra un gran tránsito vehicular todos los días, por lo que, se presume que este choque generaría un caos vehicular en la zona.

Cabe mencionar que, el conductor del tráiler fue detenido en el interior de un patrullero de la PNP para que posteriormente sea conducido a una dependencia policial, dónde brindará su manifestación con respecto a la colisión que no dejó ninguna víctima que lamentar.