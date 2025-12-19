Muere trabajador de ladrillera que fue atacado de siete balazos en Carabayllo

A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos del Hospital Rebagliati, nosocomio al que llegó procedente del centro de salud de Puente Piedra, la víctima identificada como Odar Olarte Mercado, no resistió a la intervención quirúrgica y falleció, dejando en la orfandad a dos pequeños y un vacío entre sus familiares.

NOTA ORIGINAL

En medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, desconocidos dispararon contra un trabajador de una ladrillera en Carabayllo a pocas cuadras de su vivienda. Al ser impactado por los proyectiles, la víctima quedó tendida en el pavimento a la espera de la llegada de los especialistas de salud.

Durante una conversación con Buenos Días Perú, el hermano del herido contó que su pariente fue alcanzado por más de cinco casquillos de balas, de las cuales una ha puesto en riesgo su vida, por lo que, será trasladado del Hospital de Puente Piedra a otro centro.

“Tiene siete impactos de bala, de los cuales dos han puesto en peligro su integridad. Una de ellas se encuentra alojada en el intestino. Lo que pone en riesgo su vida, es la que se encuentra alojada en la vena carótida (…) Lo están trasladando al Hospital Rebagliati”, manifestó.

NO SERÍA EL PRIMER ATAQUE

De acuerdo a la información compartida por el hermano de Odar Olarte Mercado (42) no es la primera vez que la empresa ladrillera sufre algún tipo de atentado, ya que, anteriormente atacaron en dos oportunidades a sus trabajadores, sin embargo, no tomaron las medidas respectivas para brindarle protección a los colaboradores.