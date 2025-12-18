Jimmy Pflücker presenta libro que repasa 90 años de historia familiar minera

El empresario minero Jimmy Pflücker encabezó la presentación de su libro Minería, familia y nación: la huella de los Pflücker en el Perú, en una actividad realizada en el auditorio del Centro Cultural Ccorí Wasi. La obra propone un recorrido por más de nueve décadas de presencia de la familia Pflücker en el país, con énfasis en su vínculo con la actividad minera y su aporte al desarrollo nacional.

El evento contó con la participación del abogado Hugo Guerrero y del economista Guido Pennano como panelistas, quienes destacaron que el texto trasciende el relato familiar para situarse en el contexto histórico del Perú republicano, desde los años posteriores a la Independencia. Según coincidieron, el libro también aborda el esfuerzo de los migrantes y el rol del trabajo como eje de progreso social.

Libro, empresa y visión sobre el futuro de Panamericana Televisión

Además de su trayectoria en minería, Pflücker resaltó su paso por la industria automotriz, sector en el que consolidó uno de los museos de autos de alta gama más relevantes de América Latina. Durante su intervención, señaló que su objetivo es acercar estas expresiones al público peruano y revalorar el automóvil como una manifestación cultural y artística.

En otro momento, el empresario se refirió a la llegada a Panamericana Televisión, señalando que su expectativa es contribuir a que el canal recupere el liderazgo y la relevancia que tuvo en sus primeros años. Tras la presentación, Pflücker sostuvo un diálogo con los asistentes en el que recordó la influencia de su padre, subrayó su compromiso con el trabajo constante y expresó su respaldo a la pequeña minería. Asimismo, descartó tener aspiraciones políticas en el corto, mediano o largo plazo.