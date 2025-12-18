Surco: Inspectora de tránsito resulta herida en confuso choque en la Nueva Vía Expresa Sur

Una inspectora de tránsito del distrito de Surco resultó herida tras un violento accidente vehicular registrado en un cruce considerado de alta complejidad vial. El hecho ocurrió en la intersección de la Nueva Vía Expresa Sur (Paseo de la República) con la avenida Surco, una zona sin semáforos donde agentes municipales regulan el tránsito de manera manual debido al constante flujo de vehículos.

Según se aprecia en las imágenes del incidente, la inspectora había detenido la circulación en uno de los carriles para permitir el paso de los vehículos que comparten la vía en sentido contrario. Sin embargo, un automóvil de color oscuro no respetó la señal de alto, lo que generó confusión en otro vehículo —de color amarillo— que intentó avanzar, produciéndose así la colisión que terminó impactando directamente a la agente municipal.

Accidente reaviva críticas por falta de señalización en la Nueva Vía Expresa Sur

Tras el choque, varios ocupantes de los vehículos descendieron para auxiliar a la inspectora, quien quedó tendida en la vía evidenciando un fuerte dolor. No obstante, se observó que uno de los conductores involucrados no bajó de inmediato de su unidad. La atención de los inspectores se centró en la emergencia, lo que provocó que, en cuestión de segundos, el tránsito quedara sin control y se generara un nuevo escenario de desorden vehicular.

Vecinos y conductores han reiterado en diversas ocasiones que el cruce presenta una señalización deficiente y una disposición confusa de los carriles, situación que se agrava por la presencia de colegios y zonas residenciales en los alrededores. Aunque recientemente se dispuso la presencia permanente de inspectores, el caos persiste, especialmente en horas de alto tránsito. Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de la municipalidad de Surco que informe sobre el estado de salud de la inspectora y las medidas que se adoptarán para prevenir nuevos accidentes.