Cámaras del Jorge Chávez permitieron seguir a ladrones llamados “manos de seda”

Una presunta banda dedicada al hurto de equipajes y objetos personales fue desarticulada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras una serie de intervenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú con apoyo del sistema de videovigilancia del terminal aéreo. Los investigados operaban bajo una modalidad coordinada y habrían tenido como principales víctimas a pasajeros extranjeros que recién arribaban al país.

De acuerdo con la investigación, el grupo —integrado por dos mujeres y dos hombres— actuaba en parejas y con funciones previamente asignadas. Mientras uno de ellos se encargaba de observar el entorno y advertir cualquier movimiento sospechoso, su cómplice se aproximaba a las pertenencias de los viajeros para sustraer mochilas o maletas colocadas sobre sillas o debajo de los asientos. En uno de los casos documentados, una pareja de ciudadanos daneses fue despojada de una mochila que contenía dinero, audífonos y tarjetas bancarias.

Robos coordinados y antecedentes en otras ciudades

Las cámaras del aeropuerto, que superan las tres mil unidades, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y seguir los desplazamientos de los presuntos implicados. Las pesquisas también revelaron que el mismo modus operandi habría sido empleado en otras regiones del país, como Arequipa, Trujillo y en centros comerciales del Callao, donde algunos de ellos ya habían sido intervenidos en situaciones similares.

Durante las acciones policiales, parte de los objetos sustraídos fueron recuperados al momento de la intervención. El Ministerio Público dispuso prisión preventiva para las dos mujeres involucradas, mientras que los dos varones afrontan el proceso en libertad. Desde la Policía del aeropuerto se exhortó a los usuarios a mantener la calma, asegurando que existen módulos de atención en los tres niveles del terminal y un monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los pasajeros.