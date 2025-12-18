Caen presuntos extorsionadores que atemorizaban a comerciantes y colectiveros en Lima Norte

Un nuevo golpe contra las redes de extorsión se ejecutó en Lima Norte tras la captura de dos presuntos integrantes de organizaciones criminales dedicadas a intimidar a comerciantes y transportistas. Las intervenciones se realizaron en los distritos de Independencia y Carabayllo, zonas donde mercados mayoristas y colectiveros venían siendo víctimas de amenazas constantes mediante mensajes y el envío de material explosivo y armas como mecanismo de presión.

Las investigaciones policiales permitieron identificar que las extorsiones afectaban, principalmente, a comerciantes del mercado Tres Regiones, en Carabayllo, y del mercado central de Tahuantinsuyo, en Independencia. Los delincuentes exigían sumas elevadas de dinero a cambio de no atentar contra los negocios, empleando un patrón de violencia reiterada y el uso de medios tecnológicos para amedrentar a sus víctimas.

Seguimiento financiero permitió desarticular a las bandas

Tras rastrear el flujo del dinero producto de las extorsiones, agentes especializados lograron detener a Jorge Luis Félix Caya, alias “Coco”, señalado como cabecilla de la banda criminal denominada La Hermandad del Mal. Durante su captura se le incautó un artefacto explosivo, elemento que coincide con el modo de operar atribuido a esta organización. Según los registros policiales, el detenido presenta antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas y lesiones, y habría llegado a exigir hasta 8 mil soles a comerciantes para cesar las amenazas.

En una acción paralela, la Policía capturó en flagrancia a José Denis Rojas Delgado, alias “Charapa”, presunto integrante de la banda Centauros, acusado de cobrar cupos a colectiveros en los alrededores de Plaza Norte. De acuerdo con la investigación, el detenido se hacía pasar por transportista informal para obtener información de sus víctimas y luego intimidarlas mediante mensajes de WhatsApp. Las autoridades no descartan que esta red mantenga vínculos con facciones asociadas al denominado Tren de Aragua, mientras continúan las diligencias para identificar a otros implicados.