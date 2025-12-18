Profesor es señalado por acosar a escolares en Independencia: sería hijo de la directora

Gran indignación ha generado un docente en Independencia. Familiares de una escolar denunciaron que un profesor la acosa y que sería hijo de la directora.

De acuerdo al testimonio de la tía, el docente envía mensajes a la menor asegurando que puede ayudarle a mejorar sus notas, pero a cambio deben encontrarse. “Le envía mensajes invitándole a tomar o a comer pollo”, manifestó la familiar.

Añadió que el docente se acercó mostrándose como una buena persona, amable y hasta le dio su número, pero ahora le envía incluso mensajes obscenos.

Otra escolar también sufre el mismo suplicio por este docente que le invita tomar o comer y la menor solo tiene 13 años, señaló la madre que también añadió que su hija está asustada y ya no quiere ir a estudiar.

LO DETIENEN Y LUEGO LO LIBERAN

Pese a la denuncia por acoso sexual, la policía lo llevó a la comisaría, pero luego lo liberaron. La tía de una de las menores acosadas indicó que en la dependencia policial les dijeron que no lo iban a detener porque no había flagrancia. Además, el docente dijo como descargo a la policía que la denuncia sería en represalia porque los padres tenían deudas por la pensión, algo que la familiar lo negó tajantemente.

MENSAJES DE LA INDIGNACIÓN

Los mensajes mostrados por los familiares de las jovencitas agraviadas denotan la insistencia e, incluso, la amenaza del docente a las estudiantes: “Vas a jalar todo tonta (…) vamos los dos y te hago pasar en todo hasta en física”, se lee en los chats. La familia señaló que no solo quieren la suspensión del docente, sino que no ejerza nuevamente como profesor ante el peligro que representa para los estudiantes.