Caen presuntos raqueteros tras persecución en Miraflores: civiles ayudaron en la captura

Una violenta persecución inició en el distrito de Miraflores, cuando cuatro sujetos huían en un vehículo rojo de miembros de serenazgo por la Vía Expresa. En un momento, el auto ingresó a la vía exclusiva del Metropolitano, pero terminó chocando, por lo que sus ocupantes intentaron fugar a pie.

DENUNCIA POR ASALTO

Según el reporte, cuatro personas robaron en el parque Domodossola en Miraflores a varios jóvenes, por lo que dieron aviso a las autoridades municipales que iniciaron una persecución.

Los presuntos raqueteros huyeron de Miraflores y llegaron a San Isidro, donde los serenos de ese distrito se sumaron a la persecución. A la altura de Canaval y Moreyra, los sujetos dejaron el vehículo y empezaron a huir a pie en diferentes direcciones, pero no lograron irse muy lejos.

Uno de los sujetos que corría terminó siendo intervenido por agentes municipales, luego de que civiles se sumaran para apoyarlos. En tanto, la mujer que conducía fue intervenida por los agentes municipales cuando llegaron al vehículo. Se trata de cuatro detenidos sospechosos a los que se les encontró diez celulares.

CÁMARAS DE SEGURIDAD INTELIGENTES

Las cámaras de seguridad con inteligencia artificial identificaron que el vehículo que manejaban los sospechosos estuvo merodeando el distrito días antes, según informó un vocero del municipio de Miraflores, y añadió que el auto era usado como taxi colectivo.

En tanto, el agente municipal que se arriesgó para detener a uno de los presuntos delincuentes también se pronunció: “Corrí dos cuadras detrás del delincuente. Le pedí apoyo a un vehículo particular para que le cierre el paso y no siga corriendo”, manifestó.