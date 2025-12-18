Tragedia en Jicamarca: camión fuera de control mata a dos esposos y deja varios heridos

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles en la avenida Unión, en la zona de Jicamarca, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos, luego de que un camión de carga pesada perdiera el control en una vía de fuerte pendiente e impactara contra una combi que se encontraba detenida a un costado de la carretera. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes evidencian la magnitud del choque y el momento en que algunos ocupantes salen expulsados del vehículo impactado.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Edgar Camavilca Paucar y Norma Carhuaricra, una pareja de esposos que se hallaba dentro de la unidad junto a sus hijos. De acuerdo con los primeros reportes, la familia se habría detenido brevemente en la zona para adquirir agua cuando el camión, que descendía varios metros fuera de control, colisionó violentamente contra la combi y la proyectó hacia un poste. Cinco integrantes de la familia resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud; uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Accidente en vía empinada de Jicamarca vuelve a exponer riesgos por falta de control vial

Tras el impacto inicial, el camión continuó su recorrido descontrolado durante varias cuadras hasta terminar empotrado contra un poste frente a un mercado, generando daños adicionales en la vía pública. El conductor del vehículo de carga, identificado como Mario Ccasani Escobar, también resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Las causas del accidente aún están en investigación y no se descarta una posible falla mecánica o la pérdida de frenos en plena bajada.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que los accidentes son recurrentes en este tramo de la avenida Unión debido a la alta velocidad con la que circulan vehículos, especialmente de carga pesada. Asimismo, advirtieron la ausencia de señalización adecuada, reductores de velocidad y cruces peatonales seguros, lo que representa un peligro constante para peatones, escolares y trabajadores. Tras la tragedia, la vía fue cerrada temporalmente para retirar el camión, pero horas después el tránsito fue restablecido sin cambios estructurales visibles.