Accidente en la Costa Verde deja un herido tras choque entre motocicleta y mototaxi

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la bajada Balta, en la Costa Verde, dejó una persona herida tras la colisión entre una motocicleta y una mototaxi, en el distrito de Miraflores. El hecho movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes brindaron atención inmediata al lesionado.

De acuerdo con la información preliminar recabada en la zona, la víctima se desplazaba en una motocicleta junto a otros conductores similares. Serenazgo indicó que, presuntamente, en este punto se venían realizando carreras clandestinas, conocidas como piques ilegales, en las que habrían participado tanto motociclistas como mototaxistas.

Presuntos piques ilegales bajo investigación en la bajada Balta

Los agentes municipales detectaron la presencia de al menos seis mototaxis antes del accidente. Sin embargo, tras el impacto, los conductores de estos vehículos menores abandonaron el lugar, lo que dificulta la identificación inmediata de los involucrados. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para confirmar si se trató de una competencia ilegal.

El herido fue trasladado en una ambulancia a una clínica cercana debido a las múltiples lesiones que presentaba. En tanto, la Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque y determinar responsabilidades, mientras continúa recabando los testimonios de los acompañantes del motociclista.