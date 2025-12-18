Árbol cae sobre camioneta en Miraflores y deja dos heridos leves

Un árbol de gran tamaño se desplomó de manera repentina sobre una camioneta que transitaba por el cruce de las avenidas Aviación y Madrid, en el distrito de Miraflores, generando momentos de alto riesgo para conductores y peatones. El hecho ocurrió cuando el vehículo se encontraba en plena circulación, lo que provocó que parte del follaje y ramas impactaran contra el parabrisas. Pese a la magnitud del incidente, no se registraron víctimas mortales.

Como consecuencia del colapso, dos personas que iban a bordo de la camioneta resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica cercana. De acuerdo con la información brindada por los bomberos, ambos presentan lesiones leves y se encuentran fuera de peligro. El árbol cayó desde la raíz y, en su descenso, arrastró dos postes de alumbrado público, además de varios cables aéreos, lo que obligó a interrumpir el suministro eléctrico en la zona durante la madrugada.

Caída de árbol en Miraflores obliga a cerrar cruce clave y genera alerta por áreas verdes

Las labores de emergencia incluyeron el corte de ramas para liberar el vehículo atrapado y asegurar el área, ya que varios cables —principalmente de fibra óptica— quedaron suspendidos. Personal de los bomberos, Luz del Sur, empresas de telecomunicaciones y la Municipalidad de Miraflores trabajaron de manera coordinada para retirar los restos del árbol y restablecer la seguridad en el cruce, que permanece cerrado y cercado como medida preventiva.

Con la luz del día, se evidenció que el suelo donde se encontraba el árbol presentaba un alto nivel de humedad, lo que habría debilitado su estabilidad. Además, vecinos señalaron que la base que rodeaba el tronco, hecha de cemento, resultaba reducida para un árbol de gran antigüedad y tamaño. Especialistas municipales evaluaron el área, mientras se espera que el incidente motive una revisión más exhaustiva del estado de árboles en zonas urbanas de alto tránsito.