Lince: comerciantes rechazan feria navideña frente al mercado Lobatón

En las vísperas de la Navidad, la Municipalidad de Lince decidió ubicar una feria frente al mercado Lobatón, generando la incomodidad de los comerciantes del centro de abastos, revelando que se han generado pérdidas económicas.

Ante esta situación, el empresario Teodolfo García, quien viene ofertando sus productos en el establecimiento por más de tres décadas, sin embargo, está situación lo ha perjudicado monetariamente en su negocio.

“Estamos perjudicados con el cierre de las calles. En noviembre, ya utilizaron las calles para realizar ferias gastronómicas. Nos han perjudicado tres días. Los clientes no ven espacios y se van (…) Se han registrado pérdidas”, mencionó.

¿DÓNDE SE UBICA LA FERIA?

La feria no solo perjudica a los comerciantes del mercado Lobatón, sino que también, a los vecinos quienes no encuentran un espacio para dejar sus vehículos, ya que, el municipio de Lince ha utilizado el estacionamiento para que se realice la feria.