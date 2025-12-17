Moteros robaban celulares valorizados en más de S/5 mil y los escondían en cajas de zapatillas

Actuaban con rapidez, coordinación y a plena luz del día. Una banda dedicada al robo de celulares de alta gama fue capturada por agentes de la División de Robos de la Policía Nacional, con apoyo del Serenazgo de Lima, tras una serie de asaltos registrados en distintos puntos de la capital.

Según las investigaciones, los delincuentes se desplazaban en tres motocicletas lineales. Primero, uno de ellos se encargaba de “limpiar la cancha”, es decir, verificar que no hubiera presencia policial ni personal de inteligencia. Luego, un segundo integrante identificaba a la posible víctima. Finalmente, un tercer sujeto esperaba el momento exacto para arrebatar el celular y huir a toda velocidad.

Los equipos sustraídos eran entregados a un receptador de nacionalidad peruana, quien ocultaba los teléfonos dentro de una caja de zapatillas. De acuerdo con su propia confesión, recibía 100 soles por guardar los celulares, muchos de ellos valorizados en más de 5,000 soles, los cuales luego eran utilizados para cometer delitos informáticos, como el acceso a aplicaciones bancarias.

Aunque uno de los intervenidos, de nacionalidad venezolana, intentó minimizar su participación, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima habrían registrado su implicancia directa en la entrega de los equipos robados.

Los ataques se repitieron en zonas como el Cercado de Lima, Breña y Lince. Una de las víctimas fue asaltada en plena avenida Colonial, aunque su celular pudo ser recuperado tras la intervención policial.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Dipincri de la avenida España, donde continuarán las investigaciones para identificar a otros integrantes de esta red delictiva.