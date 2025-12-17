Incendio en La Victoria: clausuran almacén clandestino donde se registró el siniestro

Después de que el último martes 16 de diciembre en horas de la mañana se registrara un incendio en un almacén clandestino en La Victoria, el municipio del distrito decidió clausurar el local donde se registró el siniestro.

PERSONAS RETIRAN SUS PRODUCTOS

A menos de 24 horas desde que se registró el hecho, diversas personas han llegado hasta el inmueble para rescatar los productos que no han sido consumido por las llamas, sin embargo, hasta el momento no han llegado los dueños del predio.

Con el propósito de que no vulneren la decisión de las autoridades de la comuna edil, se desplegó agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del almacén afectado por el incendio que consumió bicicletas, electrodomésticos y autopartes de vehículos.

Cabe mencionar que, durante el siniestro una vecina de la zona denunció que inescrupulosos aprovecharon el movimiento de los efectivos y bomberos, para ingresar a su domicilio y robar una serie de objetos.