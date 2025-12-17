Aniego afecta varias cuadras de la avenida Arequipa y calles de Santa Beatriz

Un gran aniego se registró la mañana de este miércoles en Santa Beatriz y está afectando varias cuadras de la avenida Arequipa, así como calles aledañas como Alejandro Tirado y Cuba. La acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y peatonal desde tempranas horas.

La situación perjudicó especialmente a ciclistas y motociclistas, quienes se vieron obligados a descender de sus unidades para poder avanzar. Asimismo, numerosos peatones terminaron con la ropa y el calzado mojados debido al nivel del agua en la vía.

CUÁL SERÍA EL ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo con la información preliminar, el aniego se habría originado cerca del Circuito Mágico del Agua, extendiéndose por varias cuadras en dirección al sur. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta del incidente.

Durante el recorrido del equipo de Buenos Días Perú se observó a conductores que transitaban a excesiva velocidad, lo que provocó que el agua acumulada salpicara a peatones y ciclistas.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen del aniego ni sobre las acciones para restablecer la normalidad en la zona. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y a los peatones tomar precauciones mientras persista la acumulación de agua.