Surco premia a la mejor fachada navideña en la calle Monte Umbroso

La alameda Monte Umbroso, en el distrito de Surco, se ha consolidado como uno de los principales puntos navideños de la capital. Durante esta temporada, más de ocho cuadras se llenan de luces, nacimientos y decoraciones que atraen a familias no solo del distrito, sino también de otros puntos de Lima.

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Surco organizó el concurso para premiar a las mejores fachadas navideñas, en las categorías mejor casa y mejor edificio. La evaluación estuvo a cargo de una comisión integrada por representantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, la Universidad Ricardo Palma y funcionarios municipales.

LOS GANADORES

La distinción a la mejor casa fue otorgada al inmueble ubicado en el número 805, que destacó por su diseño minimalista con luces blancas, una propuesta elegante que ha llamado la atención de vecinos y visitantes, especialmente de los niños que se detienen a tomarse fotografías.

En la categoría mejor edificio, el reconocimiento fue para el número 810, decorado con luces color ámbar, detalles verdes en el suelo, un nacimiento, querubines y guirnaldas que adornan los balcones de sus cinco pisos. Sus residentes señalaron que la preparación de la decoración comienza con semanas de anticipación y requiere un trabajo coordinado entre los vecinos.