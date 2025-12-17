Villa El Salvador instala rompemuelles para frenar piques ilegales de motos

La Municipalidad de Villa El Salvador decidió instalar rompemuelles en avenidas estratégicas del distrito para poner fin a los piques ilegales de motocicletas que venían afectando la tranquilidad y seguridad de los vecinos, no solo en esta zona, sino también en distritos colindantes como San Juan de Miraflores.

YA NO MÁS PIQUES ILEGALES

Una de las principales intervenciones se realizó en la avenida Juan Velasco Alvarado, una vía de aproximadamente 16 metros de ancho, que era aprovechada por grupos de motociclistas para realizar carreras clandestinas, generar ruidos excesivos e incluso efectuar disparos con armas de fuego, según reportes vecinales.

Pese a los constantes operativos policiales y de serenazgo, las intervenciones no lograban erradicar el problema. Por ello, el municipio optó por una medida física disuasiva: la colocación de reductores de velocidad en distintos tramos y sentidos de la avenida.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Romel Rosario, explicó que esta acción permitió reducir de manera significativa la presencia de motociclistas en la zona. Asimismo, precisó que el distrito cuenta con más de mil cámaras de videovigilancia, desde donde se monitorea de forma permanente cualquier intento de reorganización de estos grupos.

Además, señaló que los motociclistas no solo alteraban el orden público, sino que también consumían alcohol en grupos residenciales, lo que obligaba a constantes intervenciones coordinadas con la Policía Nacional. Con la instalación de los rompemuelles, estas actividades han cesado en las últimas semanas.