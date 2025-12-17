Óscar Arriola sobre policía que disparó a joven: “Las decisiones serán objetivas y transparentes”

Luego de que saliera a la luz nuevas imágenes del suboficial Laureano, quien disparó contra un joven en el Cercado de Lima, aduciendo que le intentaron robar. Ante esta situación, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que desde la institución se están realizando todas las indagaciones correspondientes para conocer la realidad de los hechos.

En conversación con Buenos Días Perú, el general Arriola precisó que las investigaciones serán objetivas, sin la necesidad de cubrir las responsabilidades de algún efectivo, en caso de hallarlo culpable de las imputaciones.

“Garantizamos en todo momento que el resultado se apegue a los actos que han suscitado. Las decisiones que se toman serán objetivos y transparentes (…) En los próximos días pondremos a disposición la versión final de este evento”, declaró.

ENMAROCARON AL JOVEN

De acuerdo a la versión de los testigos, el joven fue enmarrocado cuando se encontraba recibiendo atención por especialistas de la salud, lo que causó la indignación de la familia de la víctima, asegurando que espera el esclarecimiento de los hechos pronto.