Municipalidad de Lima clausura local dónde casi muere cantante por descarga eléctrica

El último fin de semana, la banda ‘Mi mejor amigo Scott’ tuvo una presentación en un bar del Jr. Quilca, en el Cercado de Lima, sin imaginar, que tendrían momentos complicados con el vocalista de la agrupación, Carlos Suárez conocido como ‘Mono’.

Suárez se encontraba prestó a deleitar al público asistente con una canción, sin embargo, sufrió una descarga eléctrica, que afortunadamente no terminó en una tragedia, ya que, fue conducido de inmediato a un establecimiento de salud cercano.

MUNICIPALIDAD CLAUSURA LOCAL

Tras este hecho, el gerente de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, reveló que desde la comuna edil realizaron un operativo en el local, y se llevaron una serie de sorpresas.

“Una vez difundido el video, se dispuso una visita inopinada (…) Las verificaciones que hemos hecho en los dos días (lunes y martes) indica que no tienen certificado de Defensa Civil, por ello, se comunicó a fiscalización para hacer la clausura correspondiente”, mencionó.