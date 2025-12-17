¡En solo seis minutos! “robacasas” se llevan dinero y electrodomésticos de vivienda en Lima Sur

Un grupo de robacasas irrumpió en una vivienda del anexo Santa Cruz, en el distrito de Asia (Lima Sur), y se llevó dinero en efectivo y diversos electrodomésticos en apenas seis minutos.

SE LLEVARON TODO EN MENOS DE 10 MINUTOS

Según la información recopilada por Panamericana Noticias, los delincuentes ingresaron por una ventana, sin forzar cerraduras, y sustrajeron una considerable suma de dinero que había sido retirada recientemente tras un préstamo bancario. Además, se llevaron un televisor de 65 pulgadas, una laptop, teléfonos celulares, tablets y un parlante.

Tras concretar el robo, los sujetos cargaron lo sustraído en una camioneta y se dieron a la fuga. Todo el accionar quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en distintos ambientes de la vivienda.

Las imágenes ya se encuentran en poder de la Policía Nacional, que trabaja en la identificación de los responsables. Asimismo, no se descarta que los implicados tengan vínculos con bandas criminales que operan en Chimbote y Trujillo, debido al modus operandi y a la rapidez con la que se ejecutó el robo.