Estudiantes amenazan a profesores de colegio de VMT: “Saliendo de tu chamba te metemos bala”

A pocos días de culminarse el Año Escolar 2025, profesores del colegio Perú-Ecuador de Villa María del Triunfo (VMT) denunciaron que vienen siendo víctimas de amenazas por parte de dos estudiantes, quienes les exigen que los pasen de grado, caso contrario comenzarán a realizar atentados.

MENSAJES ATEMORIZANTES

De acuerdo a los mensajes compartidos por los docentes, los alumnos que se comunicaron con ellos, tenían conocimiento de todos los movimientos que hacían en su vida diaria, por lo que, decidieron ausentarse por unos días del plantel.

En los mensajes difundidos por los estudiantes se puede leer que de no acatar sus exigencias comenzarán a realizar algún tipo de atentado en agravio de los maestros. “Si no viene al colegio, les daré una visitada a la puerta de su casa con un regalo. Sabemos dónde caminas o fácil saliendo de tu chamba te metemos una bala”, se puede leer en las amenazas que difunden los escolares.

Tras este hecho, un equipo de Buenos Días Perú pudo conversar con el director de la institución educativa Eloy Gaspar Ureta, quien aseguró que la denuncia de los docentes formaría parte de un distractor. “Considero que es una cortina de humo”.