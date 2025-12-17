Atacan por segunda vez discoteca en Independencia: disparan y lanzan granada contra local

Un segundo atentado se registró contra la discoteca 1111, ubicada en el distrito de Independencia, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaran disparos y lanzaran un artefacto explosivo en los exteriores del local.

Según Buenos Días Perú, el ataque ocurrió cuando había personas en la zona. Uno de los agresores arrojó el explosivo y ambos huyeron de inmediato. Un agente de seguridad del local, al percatarse de la situación, realizó varios disparos disuasivos, sin advertir que el artefacto ya había sido lanzado. Minutos después se produjo la detonación.

JOVEN MADRE ENTRE LOS HERIDOS

Como consecuencia, dos personas resultaron heridas. Se trata de José Luis Sagasti Salguana, quien se desempeña como seguridad del establecimiento, y Margjor Rosmery Figueroa Mejía, de 27 años, una joven madre que se encontraba en el lugar. Ambos fueron alcanzados por esquirlas, que les causaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Este nuevo ataque se produjo a pocos días del ocurrido el 8 de diciembre, cuando el mismo local fue baleado. En ese primer atentado, una mujer que había acudido a la discoteca para celebrar un cumpleaños recibió múltiples impactos de bala y terminó internada en una unidad de cuidados intensivos.

Tras lo ocurrido, la discoteca emitió un comunicado en el que informó que no abrirá sus puertas el sábado 20, debido a las amenazas y ataques reiterados que, según indicó, estarían vinculados a extorsionadores.

Pese a que el local se encuentra cerca de una sede policial, vecinos y testigos señalaron que no se registró presencia policial ni de serenazgo al momento del ataque.