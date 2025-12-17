Miraflores: asaltan a ciudadano extranjero mientras esperaba a su pareja afuera de edificio

Los casos delincuenciales en Lima y Callao continúan atemorizando a las personas. Esta vez, cámaras de seguridad de Miraflores captaron el momento exacto, en el que delincuentes a bordo de un vehículo de lujo, interceptan a un ciudadano extranjero, que se encontraba esperando a su pareja en los exteriores de un edificio en la cuadra 2 de Jorge Gardenguer.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes compartidas por la municipalidad del distrito, los hampones llegaron hasta el vehículo de la víctima, quien, al ver, el accionar criminal se escapó los ladrones e ingreso al predio dónde vive su novia.

A pesar de haberse puesto en buen recaudo, el ciudadano de nacionalidad colombiana terminó perdiendo su celular, el cual cayó en el pavimento. Al ver el teléfono, los delincuentes se llevaron el aparato móvil y escaparon con presuntamente hacía el óvalo Miraflores.

Tras este hecho, los vecinos del distrito hicieron un llamado a las autoridades para que realicen patrullajes constantes, porque presuntamente, no sería la primera vez, que se registra este tipo de robos en la zona.