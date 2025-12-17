Terror en el Rímac: persiguen y asesinan de 18 balazos a un hombre tras partido de fulbito

Un hombre de 53 años fue asesinado a balazos en la cuadra uno de la calle Reforma, en el distrito del Rímac, luego de ser perseguido por sicarios que se desplazaban en una motocicleta. La policía halló 18 casquillos de bala a lo largo de la vía, la cual permaneció cerrada durante las diligencias.

INTENTÓ REFUGIARSE EN CASA DE VECINA

De acuerdo con testigos, la víctima acababa de jugar fulbito en una zona cercana y luego se encontraba con amigos cuando aparecieron los atacantes. Uno de ellos descendió del vehículo y realizó disparos al aire, presuntamente para impedir que el hombre escapara.

Acto seguido, el sicario abrió fuego directamente contra la víctima, quien intentó ponerse a salvo tras ingresar a la vivienda de una vecina. Sin embargo, el agresor continuó disparando dentro del inmueble, donde finalmente el hombre perdió la vida.

La Policía Nacional presume que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. En paralelo, los agentes revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables, quienes huyeron en moto tras cometer el ataque.