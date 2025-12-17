Delincuente dispara contra cúster informal llena de pasajeros en SMP: no se registraron heridos

En medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, los casos criminales continúan registrándose. Esta vez, en horas de la madrugada un delincuente disparó contra un cúster informal llena de pasajeros que transitaba por la Av. Canta Callao con Dominicos en San Martín de Porres (SMP).

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información recogida por un equipo de Buenos Días Perú, el sujeto se apersonó hasta la ubicación de la unidad, que se encontraba estacionada en la autopista y de un momento a otro, percutó su arma en cinco oportunidades.

A pesar de las ráfagas de disparos, las 15 personas que estaban en el interior de la cúster decidieron arrojarse al piso, para que ningún proyectil los termine de impactar. Del mismo modo, el conductor salió ileso del ataque.

Cabe mencionar que, la unidad contaba con un logo de la empresa HRE Express, sin embargo, el vehículo atentado la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, no tendría ningún tipo de vínculo con la compañía.