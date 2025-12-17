Cae alías ‘El Viejo’ en La Victoria: fingía ser reciclador para vender droga

En un operativo realizado por los miembros del serenazgo y Policía Nacional del Perú (PNP), se pudo dar con la intervención de un hombre de 58 años en La Victoria, conocido como ‘El Viejo’, dedicado a la venta de droga en una vivienda, localizada en el Jr. San Cristobal, a pocos metros de la Vía Expresa.

Tras la intervención, el ciudadano fue identificado como Alfredo Maldonado Sagal, quien con el propósito de evadir su responsabilidad asegurando que se dedicaba al reciclaje, sin embargo, las pruebas encontradas en su domicilio, demostraron lo contrario.

¿CÓMO SE ENTERÓ LA PNP DE LA VENTA DE DROGA EN LA CASA?

Los agentes de la PNP llegaron hasta el predio de Maldonado Sagal después de las denuncias realizadas por los vecinos de la zona, quienes se encontraban atemorizados, por la presencia de sujetos sospechosos en las inmediaciones del inmueble.

Cabe mencionar que, en medio del operativo, las autoridades de La Victoria revelaron que ‘El Viejo’ contaba con cámaras de seguridad en el interior de su vivienda de manera informal, artefactos que lo alertaban cada vez que había algún tipo de intervención.