Escolares habrían extorsionado a sus profesores para aprobar el año en colegio de Villa María del Triunfo

Dos estudiantes de quinto de secundaria del colegio República del Ecuador, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, fueron intervenidos por la Policía al ser señalados como presuntos responsables de un caso de extorsión contra docentes de la institución educativa.

Según la denuncia, los escolares habrían enviado mensajes amenazantes por WhatsApp a por lo menos seis profesores, con el objetivo de obtener la aprobación del año escolar antes del cierre oficial de notas. Los docentes afectados dictaban cursos considerados de alta exigencia académica, como matemática, física e historia.

Las amenazas se intensificaron en los días previos a la publicación de las calificaciones finales. En los mensajes, los alumnos advertían que conocían los desplazamientos diarios y rutinas personales de los profesores, lo que generó temor y llevó a algunos de ellos a ausentarse temporalmente del colegio.

Mensajes incluían armas y seguimiento

De acuerdo con las investigaciones preliminares, entre el 12 y el 15 de diciembre los estudiantes enviaron audios intimidantes, imágenes y videos de armas de fuego, además de información detallada sobre los movimientos de los docentes, lo que elevó la percepción de riesgo.

Uno de los implicados tiene 17 años, mientras que el otro 19, ambos alumnos del último año de secundaria. Durante las diligencias, el mayor de edad negó inicialmente su participación, pero luego reconoció haber facilitado su línea telefónica. El menor admitió el envío de los mensajes y señaló que los materiales utilizados fueron obtenidos a través de un familiar, versión que aún es materia de verificación.

La denuncia fue presentada formalmente por los seis docentes afectados y permitió a la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur rastrear el origen de las amenazas.