Liberan a mujeres que estafaban a turistas usando menores en Miraflores: municipio refuerza vigilancia

Las mujeres intervenidas por estafar a turistas y vecinos en Miraflores, utilizando a menores de edad para ejecutar el llamado cuento de la leche de fórmula, fueron liberadas y actualmente afrontan el proceso en libertad, pese a la existencia de conversaciones y coordinaciones que evidenciarían la modalidad delictiva.

LIBERAN A LAS PAÑALERAS DE MIRAFLORES

Según se informó, ni siquiera los chats donde se aprecia la planificación de los puntos “libres” de serenazgo y la distribución del dinero obtenido fueron considerados suficientes para solicitar prisión preventiva. La noticia generó sorpresa e indignación, especialmente luego de que se difundieran las pruebas durante la intervención.

Ante este escenario, la Municipalidad de Miraflores informó que mantiene vigilancia permanente en el distrito a través de sus cámaras de seguridad, debido al riesgo de que estas personas retomen sus actividades, sobre todo en plena campaña navideña.

El municipio ha identificado las rutas que seguían las estafadoras, quienes recorrían farmacias y zonas comerciales usando a niños pequeños, incluso bebés, para convencer a ciudadanos —principalmente extranjeros— de comprar leche de fórmula, con un gasto aproximado de 150 soles. Posteriormente, el producto era revendido.

Desde la comuna precisaron que no tienen facultad para detener a las involucradas. No obstante, señalaron que realizan un trabajo preventivo, compartiendo información con la Policía Nacional y el Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Como parte de estas acciones, la municipalidad viene distribuyendo afiches informativos en inglés en hoteles y restaurantes del distrito.

Finalmente, las autoridades recalcaron que, más allá del delito económico, preocupa el uso de menores como instrumento para lucrar, por lo que pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta y no convertirse en cómplice de este tipo de prácticas.