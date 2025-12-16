Cae “Titi”, ladrón de tiendas en SJM: ocultaba su arma dentro de un recipiente con arroz

Un delincuente que asaltaba tiendas de conveniencia en San Juan de Miraflores fue detenido tras un seguimiento policial. Se trata de José Antonio Cabudiba del Castillo (29), conocido como “Titi”, quien actuaba bajo la modalidad de falso cliente y luego intimidaba con un arma de fuego para llevarse el dinero en caja.

De acuerdo con la investigación, el sujeto ingresaba a los locales como un comprador más. Esperaba que el lugar quedara vacío y, sin previo aviso, sacaba el arma para amenazar al cajero y exigir las ganancias del día. Él mismo describió su forma de operar durante su intervención.

Los robos se concentraban los domingos entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde. Según su propio testimonio, en el último asalto se llevó alrededor de 270 soles, mientras que en otros hechos obtuvo montos similares.

El Escuadrón Verde ya le seguía los pasos. Finalmente, los agentes lograron capturarlo dentro de su vivienda, también ubicada en San Juan de Miraflores. Durante el registro, hallaron el arma utilizada en los asaltos escondida dentro de un recipiente, cubierta con arroz. Además, la motocicleta que usaba para huir permanecía estacionada frente a su casa.

Cabudiba del Castillo cuenta con antecedentes por robo y hurto, e incluso cumplió condena en un penal. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Divincri de San Juan de Miraflores, donde será investigado por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado a mano armada.