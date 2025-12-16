Exigen justicia por muerte de menor en centro de rehabilitación: denuncian maltratos y cobro de S/180

Fue enterrada en el cementerio Señor de los Milagros, en el distrito de San Juan de Miraflores, la menor de 15 años que falleció por asfixia en el centro de rehabilitación "El Espíritu Santo es mi Guía".

Un informe médico legal preliminar confirmó que la causa de muerte fue asfixia, mientras internas del lugar revelaron durante el entierro que la adolescente habría sido sometida a tratos violentos y amarrada antes de su deceso.

Testimonios de internas

Una interna detalló que la menor fue encontrada sin vida en una habitación con "cintas y otros elementos donde las amarraban", describiendo condiciones de de las 37 personas que compartían una sola ducha.

Otra testigo relató que encontró el cuerpo "blanco, con los pies torcidos y las sábanas movidas" durante el mediodía, señalando que no escucharon pedidos de auxilio porque "tenía la media en la boca".

Denuncia y pedido de justicia

La madre de la víctima afirmó que a las 32 internas se les cobraba 180 soles semanales y exigió la detención de todos los responsables. "A mi hija la han torturado peor que a un animal", dijo. La familia denunció que durante la clausura del inmueble, la municipalidad reportó la desaparición de cámaras de seguridad y la eliminación de registros, hecho que ahora forma parte de la investigación.

Ante ello, la madre de la menor hizo un llamado a la ministra de la Mujer solicitando apoyo ante la ausencia de órdenes de captura pese a las "evidencias y testigos" contra la directora del centro de rehabilitación.