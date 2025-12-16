Cantante sufrió descarga eléctrica durante presentación en un conocido local del Centro de Lima

Momentos de terror vivieron los asistentes a un concierto en un conocido local del Centro de Lima. Todo comenzó cuando un joven cantante tomó el micrófono, colocado en un pedestal, para iniciar su presentación, pero terminó desplomándose.

Inmediatamente, uno de los integrantes de su orquesta trató de ayudarlo, pero por precaución se detuvo, tras ser advertido de que la víctima había recibido una descarga eléctrica, por lo que desenchufaron los micros e instrumentos musicales.

NOVEL ARTISTA

Todo no pasó de un susto, el novel artista logró superar el incidente, terminó con una herida en el cuello, fue trasladado a un hospital donde fue atendido y a las horas pudo retirarse a su domicilio, donde deberá guardar dos días de descanso.

Mediante sus redes, el artista relató lo sucedido: “Hubo un pequeño percance con el amplificador. No supe exactamente qué era. Parecía que había problemas con la corriendo, no le tomé importancia porque no conocía del tema”.