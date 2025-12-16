San Miguel: realizan requisa en Centro de Rehabilitación Juvenil "Maranguita"

Agentes del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) en conjunto con la PNP, la Fiscalía, INPE y representantes de la Defensoría realizaron una diligencia conjunta de requisa en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima I "Maranguita", ubicado en el distrito de San Miguel.

En diálogo con Buenos Días Perú, Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles detalló que se realizaron 9 megaoperativos de manera simultánea a nivel nacional y se han movilizado cerca de 180 agentes del Pronacej, cerca de 150 efectivos de la PNP, 18 fiscales, 30 agentes del INPE y 11 policías la Policía Canina.

Entre los hallazgos se encontró una biblia que tenía un compartimento en su interior donde se almacenaría sustancias prohibidas hasta un minicelular. También se encontró un microminicelular, una carcasa, dos USB y un cable.

Operativos continuarán

Indicó que los operativos continuarán a nivel nacional como parte del proceso de reinserción social de los que están a cargo y se están minimizando los riesgos para cualquier conducta que pueda generar riesgos en la población.

Operativos durante el año y resocialización de adolescentes

Naquira detalló que las revisiones de manera diaria y unos 2 mil 670 operativos en los centros juveniles se han realizado en lo que va del año. Asimismo, se han llevado a cabo unos 160 operativos en conjunto con la PNP y el Ministerio Público.

"Este es el sexto megaoperativo a nivel nacional que se hace de manera continúa y seguida sobretodo para asegurar la normal actividad de resocializar a nuestros adolescentes en los centros juveniles", detalló.