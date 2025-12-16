Un suboficial de la Policía baleó a un joven durante la noche en el Cercado de Lima, luego de confundirlo con el presunto ladrón de su celular. La víctima fue identificada por su familia como Mario Pinedo, quien terminó en cuidados intensivos y, según sus parientes, continuaba grave ocho días después del hecho.

De acuerdo con la secuencia difundida, el suboficial, vestido de civil y con el arma en la mano, persiguió a un hombre que corría por la zona tras un aparente arrebato de celular. Sin embargo, en un punto del recorrido perdió de vista a esa persona. Minutos después, se encontró con Mario, quien caminaba cerca de un puesto de comida donde, según el relato, había pedido alitas y le indicaron que el pedido demoraría.

El registro muestra que el policía ingresó a un callejón y revisó una mototaxi, como si buscara a alguien escondido. Luego llegó a una esquina donde se cruzó con el joven. En ese momento, el agente lo llamó y Mario se asustó al verlo armado. Entonces corrió y el suboficial disparó.

En el audio del video se escuchó al agente exigir “el celular”, mientras el joven respondía: “No tengo nada. Rebúsqueme. No tengo nada”. Mario cayó herido y pidió ayuda. Vecinos y familiares se acercaron poco después y reclamaron al suboficial, quien mantuvo el arma en la mano durante el intercambio.

La familia sostuvo que las imágenes contradicen la versión inicial del suboficial Clinton Laureano Victorio, quien, según los parientes, aseguró que Mario lo había asaltado, golpeado y que incluso portaba un arma. “Las imágenes hablan por sí mismas”, afirmó un familiar identificado como Omar, quien también indicó que no lograban asentar una denuncia en dependencias policiales del Cercado.

El familiar agregó que Mario llegó al hospital inconsciente y que, pese a que la Policía tenía su DNI y celular, fue ingresado como no identificado. Además, señaló que el joven permaneció con custodia policial en el hospital y que, en el parte, el suboficial figuraba como agraviado.

HABLA DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSORÍA DE LA POLICÍA

Durante el enlace, el general Máximo Ramírez declaró a Buenos Días Perú que el video correspondía a un “segundo momento” y que el caso estaba en investigación con presencia fiscal. También indicó que el suboficial estuvo con descanso médico y luego retornó a su trabajo. Sobre la conducta del joven, el general cuestionó por qué corrió y qué llevaba en el bolsillo, aunque en el set se remarcó que el agente no se identificó como policía antes del disparo.

La familia pidió que el Ministerio del Interior se pronuncie y reclamó acciones inmediatas. Mientras tanto, solicitaron apoyo para conseguir donantes de sangre para Mario