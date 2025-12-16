Caen dos hermanos y su primo acusados de extorsionar a comerciantes y transportistas en La Victoria

Dos hermanos y su primo fueron detenidos por la Policía acusados de integrar una banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes y transportistas en el distrito de La Victoria. Durante la intervención, los agentes incautaron municiones, cacerinas y droga.

La organización operaba en las avenidas 28 de Julio y San Pablo, consideradas zonas críticas del distrito. Según la investigación, los sujetos exigían pagos diarios a vendedores ambulantes, colectiveros, mototaxistas y comerciantes, quienes entregaban dinero bajo amenazas para evitar ataques.

De acuerdo con el comandante Edwin Méndez, jefe encargado de la División de Investigación de Robos, el grupo cobraba cupos de entre S/ 10 y S/ 20 diarios a cada víctima. Las labores de inteligencia permitieron ubicar a los presuntos extorsionadores y ejecutar el operativo en la zona.

Durante la intervención, los sospechosos intentaron huir al notar la presencia policial. Sin embargo, fueron alcanzados y sometidos a un registro personal, en el que se hallaron municiones y sustancias ilícitas.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirincri, en la avenida España, donde se iniciaron las diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades dispusieron el pesaje de la droga incautada y verificaron si los implicados contaban con licencia para portar armas o municiones.

Según el reporte policial, uno de los intervenidos dio positivo a la prueba de absorción atómica, motivo por el cual la Fiscalía otorgó cinco días adicionales para ampliar las investigaciones y definir su situación legal.